Euro
8.6704
-0.78%
Dolar
7.2673
-0.76%
Altın
407.58
-0.29%
Borsa
1.553
0.11%
Bitcoin
430.106
-1.35%
EXEN Coin
14.07
5.94%
10ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 10 C
    Slavia Prag kalecisi Kolar'ın son hali

    Slavia Prag kalecisi Kolar'ın son hali

    Glasgow Rangers-Slavia Prag maçında Roofe'nin yaptığı faul sonrası kanlar içinde yerde kalan Kolar'ın yüzüne dikiş atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Glasgow Rangers ile Slavia Prag takımları karşı karşıya geldi.

    İskoç ekibi, Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, Roofe, Kolar'a yaptığı faulle maça damgasını vurdu.

    Slavia Prag kalecisi Kolar ın son hali #1

    Rakibinin kramponunun yüzüne gelmesi sonucu kanlar içinde yerde kalan Slavia Prag kalecisi, hastaneye kaldırıldı.

    YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

    Roofe, yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart görürken, Kolar'ın ise yüzüne dikiş atıldı.

    Slavia Prag kalecisi Kolar ın son hali #2

    Çek kalecinin son hali ekranlara böyle yansıdı...

    Slavia Prag kalecisi Kolar ın son hali #3

    (Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)

    Slavia Prag kalecisi Kolar ın son hali #4

    Slavia Prag kalecisi Kolar ın son hali #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir