Slavia Prag kalecisi Kolar'ın son hali

Glasgow Rangers-Slavia Prag maçında Roofe'nin yaptığı faul sonrası kanlar içinde yerde kalan Kolar'ın yüzüne dikiş atıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Glasgow Rangers ile Slavia Prag takımları karşı karşıya geldi.

İskoç ekibi, Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, Roofe, Kolar'a yaptığı faulle maça damgasını vurdu.

Rakibinin kramponunun yüzüne gelmesi sonucu kanlar içinde yerde kalan Slavia Prag kalecisi, hastaneye kaldırıldı.

YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

Roofe, yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart görürken, Kolar'ın ise yüzüne dikiş atıldı.

Çek kalecinin son hali ekranlara böyle yansıdı...

(Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)