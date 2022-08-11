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Slovacko - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko'ya konuk oluyor.
- 11.08.2022 - 08:41
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak.
Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak.
Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.
Muhtemel 11'ler
Slovacko: Nguyen, Simko, Kadlec, Tomic, Danicek, Holzer, Levin, Travnik, Kohut, Kozak, Sasinka
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Serdar Dursun, Lincoln, Valencia