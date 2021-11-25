Sofiane Feghouli: Elhamdülillah çok şükür kazandık

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli, Marsilya'ya attığı golün ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri maç sonrası konuştu.

İşte Sofiane Feghouli'nin sözleri:

"Elhamdülillah. Şükür. Çok mutluyuz. Bu akşam güzel bir reaksiyon gösterdik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Galibiyet de çok önemliydi.

"ÇOK DAHA İYİ HALE GELECEĞİZ"

"Daha çok süre bulabiliyorum. Oyunumu göstermem için daha fazla süre bulmam gerekiyor. Milli Takımda da süre bulmam etkili oldu. Genç bir takımız. Çok daha iyi hale geleceğiz."





"LİDER BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Lazio'ya karşı deplasmanda süper bir maç olacak. Biz de bunu bekliyoruz. Tüm futbolcular bu tür büyük maçları bitirmek ister. İyi bir sonuçla grubu lider bitireceğimizi düşünüyorum."