AA
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çekya'nın Sparta Prag ekibi, hazırlıklarını tamamladı.
Strahov Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Brian Priske yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü, basın mensuplarına açık tutuldu.
Basına kapalı bölümde taktik çalışıldı
Futbolcular bu bölümde, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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