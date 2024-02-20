Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi
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Temsilcimiz Galatasaray'ın perşembe akşamı Çekya deplasmanında Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu rövanş maçının hakemi açıklandı.

İngiliz hakem yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; 22 Şubat Perşembe akşamı oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçında, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak.

Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi John Brooks olacak.

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Karşılaşmanın VAR odasında ise Stuart Attwell ve David Coote oturacak.