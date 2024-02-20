Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Sparta Prag ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.

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Temsilcimiz Galatasaray'ın perşembe akşamı Çekya deplasmanında Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu rövanş maçının hakemi açıklandı.

İngiliz hakem yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; 22 Şubat Perşembe akşamı oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçında, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak.

Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi John Brooks olacak.

Karşılaşmanın VAR odasında ise Stuart Attwell ve David Coote oturacak.