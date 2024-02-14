Sparta Prag, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray’ın konuğu olacak Çekya ekibi Sparta Prag, müsabakanın hazırlıklarını noktaladı.

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AA

Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mücadelenin oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde teknik direktör Brian Priske yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Maçın taktiği üzerinde duruldu

Koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışması yaptı.

Sparta Prag, idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktiği üzerinde durdu.

Galatasaray ile Sparta Prag yarın 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)