Sparta Prag maçının ardından Okan Buruk, kırmızı gördü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Letna Arena'da oynanan ve İngiliz hakem Antony Taylor'un düdük çaldığı mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Sparta Prag'a turu getiren golleri 8. dakikada Angelo Preciado, 74. dakikada Indrit Tuci, 80. dakikada Lukas Haraslin ve 90+6. dakikada Jan Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan, 70. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Maç sonu ortalık karıştı
Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı.
Galatasaraylı futbolcular, Abdülkerim Bardakcı'yı sakinleştirmekte zorluk yaşadı.
Okan Buruk, kırmızı gördü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış