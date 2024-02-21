Sparta Praglı Filip Panak: Muslera gerçekten bir efsane Sparta Prag'ın stoperi Filip Panak, Galatasaray'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde Fernando Muslera hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak.

İlk maçı Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren tur mücadelesinin rövanşı, 22 Şubat Perşembe akşamı 23.00'te başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde Sparta Prag'ın savunma oyuncusu Filip Panak, açıklamalarda bulundu.

"Beklentimiz gayet yüksek"

Filip Panak, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek şu şekilde konuştu:

Yarınki maç önemli. Beklentimiz gayet yüksek. 1,5 yıllık bir sürecin, emeğimizin sonucunda ulaştığımız bir noktada şimdi bunun meyvelerini topluyoruz. Umarım başarılı olup, bir sonraki tura geçeceğiz. Standart antrenmanlarımızın dışında penaltılara yönelik bir çalışma yapmadık.

"Rakibin hücum gücünün en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum"

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Panak, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray kaliteli oyunculara sahip. Özellikle hücumdaki oyuncuları çok iyi. İlk maçta arkadaşlarım iyi oynadı ama gördüğümüz gibi büyük oyuncuların yaptığı bazı şeyleri herkes yapamıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu bazı büyük oyuncular, özel durumlarda kendini gösteriyor. Genel olarak rakibin hücum gücünün en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum.

"Evimizde çok daha başarılıyız"

Filip Panak, maçı taraftarları önünde oynayacaklarını hatırlatarak, şu şekilde görüş belirtti:

Son zamanlarda deplasmana göre evimizde çok daha başarılıyız. Taraftarımız bize destek oluyor. Başarısızlık olsa bile arkamızda duruyorlar. Letna Stadı'ndaki son maçlarımızda tribünler hep doluydu. Yarın da çok hareketli ve heyecanlı bir ortamda maça çıkacağız.

"Muslera gerçekten bir efsane"

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera hakkında övgüyle konuşan Panak, şu değerlendirmede bulundu: