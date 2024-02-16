Sparta Praglı Jan Kuchta: Galatasaray'ı eleyeceğimize inanıyoruz Sparta Prag'ın forvet oyuncusu Jan Kuchta, 3-2'lik Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu. Takımının ikinci golünü atan oyuncu, Galatasaray'ı sahalarında yenip eleyeceklerine inandığını söyledi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Kerem Demirbay, 61'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Icardi kaydetti.

Sparta Prag'ın golleri ise 47'nci dakikada Preciado ve 65'inci dakikada Kuchta'dan geldi.

Karşılaşmada Galatasaray'da 62'nci dakikada Nelsson, Sparta Prag'ta ise 80'inci dakikada Rynes kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sparta Praglı futbolcu Jan Kuchta, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ı sahamızda yenip eleyeceğimize inanıyoruz"

"Galatasaray gibi büyük bir kulübe eleyeceğinize nasıl inanıyorsunuz?" sorusuna Jan Kuchta yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Maç için gelen taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi evimizde bize harika bir ortam yaratacağına inanıyorum. Galatasaray'a sıkıntı çıkardık. Betis, Kopenhag, Rangers gibi aynı kalitede takımlara yaptığımız gibi. Bu yüzden Galatasaray'ı sahamızda yenip eleyeceğimize inanıyoruz.

"Galatasaray'ı burada mağlup edebilirdik"

Şanssız bir gün geçirdiklerinden bahseden Kuchta, şu açıklamayı yaptı:

Eğer şans azıcık yanımızda olsaydı, Galatasaray'ı burada mağlup edebilirdik. Seyirciler için zevkli bir maç oldu. Her iki takım da hücum gücünü ortaya koydu. Ne yazık ki bizim hatalarımız sonucu belirledi.

"Turu kendi evimizde geçecek yeteneğe sahibiz"

Jan Kuchta, şu ifadeleri kullandı:

Güçlü bir ekibimiz var. Baskının üstesinden geldik, turu kendi evimizde geçecek yeteneğe sahibiz.

"Hakem baskıya boyun eğdi"

Başarılı oyuncu hakem kararlarıyla ilgili, şu şekilde konuştu: