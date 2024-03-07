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Avrupa Ligi



Sporting ile Atalanta eşleşmesinde tur rövanşa kaldı

Sporting ile Atalanta eşleşmesinde tur rövanşa kaldı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.