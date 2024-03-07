Sporting ile Atalanta eşleşmesinde tur rövanşa kaldı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu tek maçla başladı.
Portekiz ekibi Sporting, İtalya'nın Atalanta takımını ağırladı.
Ev sahibi takım 17. dakikada Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken konuk ekip 39. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı golle cevap verdi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Tur rövanşa kaldı
Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Perşembe akşamı İtalya'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı bugün yapılacak 7 maçla tamamlanacak.
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