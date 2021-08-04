St. Johnstone'dan Galatasaray maçı için seyirci başvurusu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan İskoç ekibi St. Johnstone, 9 Ağustos'tan sonra oynayacakları karşılaşmalarında seyirci sayısını artırmak için görüşmelerde bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray ile St. Johnstone, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçı ise 12 Ağustos’ta İskoçya’da oynanacak. St. Johnstone ise rövanş maçında daha fazla seyirci olması için başvuruda bulundu.

“MAÇLARIMIZIN SEYİRCİ SAYISI ARTSIN”

St. Johnstone Kulübü, Galatasaray maçı da dahil olmak üzere 9 Ağustos'tan sonra McDiarmid Park Stadı'na alınacak seyirci sayısının artışı için yetkili makamlara başvuruda bulunduklarını açıkladı.