St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny: Turun favorisi Başakşehir St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny, "Başakşehir oldukça güçlü bir takım. Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'in teknik direktörü Stephen Kenny, Başakşehir'in turun favorisi olduğunu söyledi.

"İLK MAÇTA İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ TEST ETTİ"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stephen Kenny, şunları dedi:

Yarınki maçı bekliyoruz. İlk maçta iki takım da birbirini test etti. Çok taktiksel bir maç oldu. Yarınki maç için de oldukça heyecanlıyım.

"BAŞAKŞEHİR'İN TUR İÇİN FAVORİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İki takımın tur şansını da değerlendiren Kenny, şu ifadeleri kullandı:

Başakşehir oldukça güçlü bir takım. Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi zor bir lig ve bu ligde şampiyon oldular, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiler. Biz ilk kez bu şansı elde ediyoruz, gruplara kalırsak kulüp tarihimiz için ilk olacak. Başakşehir güçlü bir takım ama oyuncularımız için de tarihe geçmeleri için büyük fırsat. Zor bir maç olacak.

"KENDİMİZİ KÜÇÜMSEMEMELİYİZ"

Cian Kavanagh ve Romal Palmer'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıklayan Kenny şöyle konuştu:

Rövanş maçının da ilk maça yakın olacağını düşünüyorum. İki takım da topa sahip olmak isteyen takımlar. Yarın yeni zorluklarla karşılaşabiliriz. Bunlara çözüm üretmeliyiz. İlk maçtan iyi dersler çıkardık, düzeltmemiz gereken şeyler vardı. Yarın buna odaklanacağız. Başakşehir'in oldukça yetenekli oyuncuları var. Kulüp olarak başardıkları çok şey var, çok iyi atak oyuncuları var. Diğer turlarda da daha az favori görülen taraftık. Buna rağmen bu tura kendimizi attık. Kendimizi de küçümsememeliyiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)