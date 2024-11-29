Sven Mijnans'tan Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler!

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

AZ Alkmaar, 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçti. Galatasaray, bu gole 43. dakikada Victor Osimhen ile cevap verdi.

AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Hollanda ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sven Mijnans, maçın ardından Voetbal Primeur'a konuştu.

Mijnans, sözlerine şöyle başladı:

Hakemin daha çok Galatasaray lehine düdük çaldığı hissine kapıldım.

"BÜYÜK BİR TAKIMI KONUK ETTİĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Maçı değerlendiren Sven Mijnans, şunları dedi:

Büyük bir takımı konuk ettiğimizi biliyorduk. İlk yarıda birçok gol fırsatımız vardı. İkinci yarıda ise çok geri çekildik. Sonuç olarak dengeli bir maç oldu.

"İYİ OYNADIK"

Mijnans, açıklamalarına şöyle devam etti:

İyi oynadık. İlk yarıda planımızı gayet iyi uyguladık. Erken gelen gol çok güzeldi ve daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Bu da iyi bir his verdi. Sonrasında yakaladığımız fırsatları değerlendirememiş olmak çok üzücü.

"YOLUMUZA GAYET İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Sven Mijnans, sözlerini şu şekilde noktaladı: