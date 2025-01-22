Svensson: Nico Williams’ı durdurabileceğimizi biliyorduk

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1'lik etkileyici bir skorla mağlup etti ve İspanyol ekibine ilk yenilgisini tattırdı.

Siyah-beyazlıların gollerini Milot Rashica (2), Rafa Silva ve penaltıdan Joao Mario kaydetti.

Bu zaferle Beşiktaş, puanını 9’a çıkararak play-off’lar için şansını korudu.

"BOLU'DA ÖLENLERİN ANISINA OYNADIK"

Maçta Nico Williams’a zorlu anlar yaşatan Jonas Svensson, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu:

Öncelikle Bolu’daki yangında hayatını kaybedenler için derin üzüntümü dile getirmek istiyorum. Bugün onların anısına oynadık ve kazandık. Hocamızla sadece 2 gün çalıştık, ancak sahada nasıl bir oyun sergilememiz gerektiğini gördünüz. Taraftarımız da inanılmazdı. Takımım adına gurur duyuyorum.

"NİCO'YU DURDURABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Kendi performansına odaklanmaktan ziyade takım oyununa vurgu yapan Svensson, sözlerini şöyle sürdürdü: