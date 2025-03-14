Szymanski: Maçı domine ettik ama penaltılarda elendik

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda 3-1'in rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers ile 90 dakikayı 2-0 galip tamamladı ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada 2 golün sahibi olan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

"MAÇI DOMİNE ETTİK AMA PENALTILARDA ELENDİK"

Polonyalı futbolcu şunları söyledi:

"Futbol böyle bir şey. Esasında domine ettik 120 dakika boyunca ama maalesef penaltılarda elendik. Futbol böyle bir şey. Büyük bir futbol ortaya koyduğumuzu herkes görmüştür. Takımımla, taraftarlarımla gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi olmadı. Kaybettik. Her ne kadar iyi oynasak da kaybettik. Pozitif olmalıyız. Ligde oynayacak çok maçımız var."