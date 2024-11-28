Tayyip Talha Sanuç: Halkımızdan özür diliyoruz

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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skor sebebiyle çok üzgün olduklarını söyleyen Sanuç, "Çok çok üzgünüz. Türk halkının desteği arkamızdaydı, biliyorduk. Tek hedefimiz 3 puandı. Hepimiz çok üzgünüz. Utanç duyuyoruz. Halkımızdan özür diliyoruz. Umarım hafta sonu olan maçta daha toparlanmış ve daha iyi bir Beşiktaş gösterebileceğiz. İnanın mağlubiyetin sebeplerini düşünüyoruz." dedi.

Kötü gidişata dikkat çeken Sanuç, "Kötü gidişat var. Durdurmak için çalışıyoruz. Ben de uzun süre sonra süre aldım. Ben de bir reaksiyon veremedim, üzgünüm. Çalışıp çabalayacağız ve bu gidişatı durduracağız." sözlerini sarf etti.