UEFA Avrupa Ligi'nde takımların son 8'e kalma ihtimalleri belirlendi UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale çıkma ihtimalleri açıklandı. İlk 8 arasında temsilcilerimiz arasından yalnızca Galatasaray yer aldı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da yer aldığı, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimleri 30 Ağustos tarihinde yapılmıştı.

Bu sezon yeni formatında 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., Beşiktaş da 4. torbadan kuraya katılmıştı.

HESAPLAMA YAPILDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından rakipleri belli olan takımların nereye kadar ilerleyebilecekleri hesaplandı.

GALATASARAY FAVORİLER ARASINDA

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerin çeyrek finale kalma ihtimallerini oranlarıyla birlikte açıkladı.

İşte olasılıklara göre çeyrek finale yükselen tek Türk takımı ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali:

1- Tottenham Hotspur - %50

2- Roma - %44

3- Galatasaray - %43

4- Manchester United - %43

5- Lazio - %42

6- Athletic Bilbao - %40

7- Porto - %40

8- Eintracht Frankfurt - %35

17- Fenerbahçe - %22 (Sarı-lacivertliler, olasılıklara göre çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi)

31- Beşiktaş - %7 (Siyah-beyazlılar da tıpkı Fenerbahçe gibi çeyrek finalin dışında gösterildi.)

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union Saint-Gilloise, Midtyjlland (D), Athletic Club, Twente (D)

Galatasaray: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

Beşiktaş: Eintracht Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel-Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

FİNAL NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonu final maçı 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao kentinde bulunan San Mames Stadyumu’nda oynanacak.