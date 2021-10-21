Temsilcilerimiz Avrupa arenasında

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile deplasmanda; Fenerbahçe ise evinde Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi grupları 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, bugün oynayacakları maçlarla 3 puan hedefinde.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE-ANTWERP MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut, Pelkas, Berisha

Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta

GALATASARAY, LOKOMOTIV DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, grupta Lazio'yu yenip Marsilya ile berabere kalarak 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.

ARDA VE BOEY SAKAT

Galatasaray'da sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

Lokomotiv Moskova'da Murilo, Jedvaj, Rybus, Magkeev, Anton Miranchuk ve Ze Luis forma giyemeyecek.

LOKOMOTİV MOSKOVA-GALATASARAY MUHTEMEL 11

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne