Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray gruptan nasıl çıkar

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray gruptan nasıl çıkar

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gruptan nasıl çıkacağı merak ediliyor. Kralspor olarak tüm ihtimalleri derledik.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üst gruba çıkma hesapları sürüyor.

Lider Galatasaray için işler kolay olsa da sarı-lacivertliler kağıdı kalemi eline alarak hesap yapmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0'lık net bir skorla geçerek umutlarını tazeledi.

İlk galibiyetini dördüncü maçta elde eden Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 5'e yükseltti ve gözünü kalan iki maça çevirdi.

Fenerbahçe gruptan çıkmak için önce Olimpiakos ile ardından da Eintracht Frankfurt ile iki kritik maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, istediği sonuçları alır grubu ilk ikide bitirirse Avrupa Ligi'nde turlayacak.

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Fenerbahçe gruptan çıkmak için sıralamada üstünde bulunan iki takımdan en az birini geçmek zorunda.

Grupta Eintracht Frankfurt 10 puanla zirvede yer alırken Olimpiakos 6 puanla ikinci sırada.

Bu iki takımla karşılaşacak Fenerbahçe'nin puanı ise 5. Son sıradaki Royal Antwerp'in puanı 1.

İHTİMAL 1: Fenerbahçe grubun bir sonraki maçında Olimpiakos ile karşılaşacak. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakarak ikinci sıraya çıkacak. Böylece Fenerbahçe son maçlara girerken ilk iki sırada olacak ve son maçın sonucu gruptaki durumunu belirleyecek.

İHTİMAL 2: Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa işini zora bırakacak. Beraberlik durumunda Olimpiakos son haftaya bir puan önde girecek ve son maçta Royal Antwerp'e karşı alacakları galibiyet, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakacak. Ancak buna rağmen Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa son haftaya ilk iki umutlarını taşımış olacak.

İHTİMAL 3: Fenerbahçe, Olimpiakos'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Bu durumda ilk iki şansını yitirecek olan Fenerbahçe grubun sonucuna göre Konferans Ligi'nde yarışma hakkı kazanacak. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne gitmesi için grubu üçüncü bitirmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE GRUBU 2. BİTİRİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin her ne kadar lider Eintracht Frankfurt ile arasında 4 puan fark olsa da matematiksel olarak grubu lider bitirme şansına sahip.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup birinciliği ile ikinciliği arasında ince bir çizgi var. Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek.

Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray, geride bıraktığı 4 haftada 8 puan topladı ve grupta lider konumda bulunuyor.

5. maçını Marsilya ile oynayacak olan Galatasaray, 6. maçında ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.

BERABERLİK YETİYOR

Bu karşılaşmaların birinden bile en az beraberlik alması durumunda Galatasaray gruptan çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım grubu lider bitirmesi durumunda adını direkt son 16'ya; 2. bitirmesi durumunda ise son 16'ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.