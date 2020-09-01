Haberler

Avrupa Ligi Haberleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün belli olacak.