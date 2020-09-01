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    Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün belli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 09:00
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    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Galatasaray (Netfçi'yi elemesi halinde) ve Alanyaspor ülkemizi temsil edecek.

    KURA ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE

    Beşiktaş'ın seri başı olarak katılacağı kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

    Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek olan Alanyaspor ise seri başı olmayacak.

    24 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar öncesi muhtemel rakiplerimiz şu şekilde:

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Progres - Willem II (Turu geçen takım)
    Borac Banja Luka - Rio Ave (Turu geçen takım)
    Hammarby - Lech Poznan (Turu geçen takım)

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    SonderjyskE
    B36 Torshavn - TNS (Turu geçen takım)
    Renova - Hajduk Split (Turu geçen takım)
    Olimpija Ljubljana - Zrinjski (Turu geçen takım)

    ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Ventspils - Rosenborg (Turu geçen takım)
    Kukesi - Wolfsburg (Turu geçen takım)
    Suruceni - Partizan (Turu geçen takım)

    Temsilcilerimizin Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri #1

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