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    Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

    Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki 15 Eylül Perşembe günü maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • 13.09.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 15:28
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    Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

    Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 15 Eylül Perşembe günü Avrupa kupalarında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Rennes takımıyla oynayacağı 2. hafta karşılaşmasını, Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

    Trabzonspor'un maçını Sascha yönetecek

    Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile sahasındaki maçında ise Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch olacak.

    Başakşehir'in maçı Cuadra'da

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Başakşehir'in A Grubu'nda sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina ile oynayacağı müsabakayı, İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek.

    Karşılaşmada Guadalupe Porras Ayuso ve Jose Antonio Garrido Romero ise yardımcılık görevini üstlenecek.

    Sivasspor'un maçını Hollandalı Allard Lindhout yönetecek

    G Grubunda Sivasspor'un Romanya temsilcisi Cluj'a konuk olacağı karşılaşmada ise Hollanda'dan Allard Lindhout görev alacak. Müsabakada Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.


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