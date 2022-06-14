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    Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

    Süper Lig'den Avrupa bileti alan Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri, çarşamba günü gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.
    • 14.06.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:57
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    Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi çarşamba yapılacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

    Temsilcilerimizin Avrupa daki rakipleri belli oluyor #1

    Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak

    Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü Konyaspor ve 4'üncüsü Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise çarşamba TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

    Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.


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