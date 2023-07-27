Temsilcilerimizin Konferans Ligi gecesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergioni, Jonuzi, Hila, Latifi, Lushkja, Hasani
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj'a konuk olacak.
Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.
Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Cluj: Sava, Ajeti, Mogoş, Tiru, Manea, Filip, Cvek, Camora, Muhar, Betancor, Birligea
Adana Demirspor: Goran, Svensson, Mert, Semih, Rodriguez, NDiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Belhanda, Cherif