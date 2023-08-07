Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan kura çekimin ardından Adana Demirspor, ve muhtemel rakipleri belli oldu.

Muhtemel rakipler belirlendi

Adana Demirspor Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olympiakos (Yunanistan)- Genk (Belçika) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Mavi Şimşekler ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris (Yunanistan) -Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente (Hollanda) -Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip ilk maçını sahasında oynayacak.

Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.