Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belirlendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan kura çekimin ardından Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu.

Muhtemel rakipler belirlendi

Adana Demirspor Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olympiakos (Yunanistan)- Genk (Belçika) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Mavi Şimşekler ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris (Yunanistan) -Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente (Hollanda) -Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip ilk maçını sahasında oynayacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.