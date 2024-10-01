Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta Türkiye'den katılan takımların karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

GALATASARAY'IN MAÇINI SLOVAK HAKEM YÖNETECEK

Galatasaray, RFS ile oynayacağı maçta Slovak hakem Filip Glova tarafından yönetilecek.

Glova'nın bu kritik maçtaki performansı, Galatasaray'ın Avrupa serüveni açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM

Fenerbahçe ise Hollanda temsilcisi Twente karşısında sahaya çıkacak. Bu mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Kavanagh'ın deneyimi ve yönetim tarzı, maçın gidişatını belirleyici olabilir.

BEŞİKTAŞ'A İSKOÇ HAKEM

Beşiktaş, evinde Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Bu zorlu karşılaşmada İskoç hakem John Beaton görev alacak.

Beaton'un vereceği kararlar, maçın sonucunu etkileyebilir ve her iki takımın taraftarları tarafından yakından takip edilecek.

ESH Spor olarak temsilcilerimize başarılar diliyoruz.

HAKEMLERİN TÜRK TAKIMLARIYLA İMTİHANI

Filip Glova: Daha önce 1 kez Türk takımlarının maçında görev aldı. Yeni Malatyaspor, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti.

John Beaton: Daha önce 1 kez Türk takımlarının maçında görev aldı. Başakşehir, kendi evinde Braga'yı 2-1 mağlup etti.

Chris Kavanagh: Daha önce Fenerbahçe'nin 2 olmak üzere Türk takımlarının 3 maçında görev aldı. Fenerbahçe, Kavanagh'ın yönettiği maçlarda AEK Larnaca'yı 2-0 yendi, Slavia Prag'a 3-2 yenildi. Yeni Malatyaspor ise evinde Partizan'ı tek golle mağlup etti.