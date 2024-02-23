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TFF, Galatasaray'a teşekkür etti

TFF, Galatasaray'a teşekkür etti TFF, Çekya ekibi Sparta Prag'a yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'a bu güne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayınladı.