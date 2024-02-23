TFF, Galatasaray'a teşekkür etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibi ile karşılaştı.
İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, rövanş maçında rakibine 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Temsilcimizin tek golünü 16. dakikada Abdülkerim Bardakçı atarken, 70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın bitiş düdüğüyle saha kenarı karıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Sparta Prag bu galibiyetle adını son 16'ya yazdırdı.
"Galatasaray'a teşekkür ederiz"
Maçın ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'ya veda eden Galatasaray'a bu güne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayınladı.
TFF'nin yazdığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz.
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