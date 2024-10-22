Timothy Ouma: Galatasaray'a karşı mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz

İHA

İsveç ekibi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın saat 17.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Elfsborg'un 20 yaşındaki futbolcusu Timothy Ouma, mücadele öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA LİGİ'NE KATILMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLEDİK"

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu macerası ile lig aşamasında oynadıkları AZ Alkmaar ve Roma maçlarını değerlendirerek sözlerine başlayan Ouma, şu şekilde konuştu:

Yolculuk ilk kez Avrupa'da oynadığım için zorlu ve heyecanlıydı. Avrupa Ligi'ne katılmayı sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu yüzden son maçı kazanmak ben, takım ve taraftarlar için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Roma'ya karşı da zorlu bir maç oynadık çünkü onlar topa sahip olan, oyunu kontrol etmeyi seven ve Avrupa'da büyük tecrübeye sahip bir takım. Bu yüzden sabırlı olmalı ve şansımızı beklemeliydik. Bir penaltı aldık ve bunu kullandık. Sonrasında bu büyük sahnedeki ilk galibiyetimiz böyle önemli bir rakibe karşı gerçekleşti. Bizim için muhteşemdi.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN VE AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Galatasaray'ın, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğundan bahseden Kenyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'da bizden çok daha tecrübeliler. Bu yüzden onlara saygı duyuyoruz ama onlarla mücadele etmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tribünlere gelecek olursak, 52 bin seyirciyle tam anlamıyla çılgınlık olacağını biliyorum. Oyuna odaklanmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bunu yapabildiğimiz sürece fırsatlar da gelecektir. Bu büyük sahnede yer almak hiçbir kulüp için kolay değil ama aynı zamanda neler yapabileceğimizi göstermek için de önemli bir fırsat.

"KONYASPOR'DA ARKADAŞIM VAR"

Süper Lig'i yakından takip ettiğini de dile getiren Timothy Ouma, şu sözleri sarf etti:

Konyaspor'da bir arkadaşım var, Emmanuel Boateng. Elfsborg'da beraber oynarken bana çok destek oldu, ben de onu uzaktan destekliyorum.

"ENGİN FIRAT, KENYA MİLLİ TAKIMI'NDAKİ FUTBOLCULAR İÇİN BABA GİBİ"

Ouma, Kenya A Milli Takımı Teknik Direktörü Türk Engin Fırat ile arasındaki ilişkiyi de anlattı. Genç futbolcu, şunları dedi:

Hocayla ilişkilerimiz çok iyi, daha 17 yaşımda henüz yerel ligde bile yeni oynamaya başlamışken beni milli takıma aldı ve oynattı. Hep bir baba gibi davrandı. İyiyi ve kötüyü, ne yapıp nelerden uzak durmam gerektiğini gösterdi. Sürekli olarak geliştirmem gereken taraflar konusunda beni yönlendirdi. Açıkçası benim gibi milli takımın diğer oyuncularını da çok yakından takip ettiğini biliyorum. Fırat, milli takım oyuncuları olarak bizi antrenman ve maçlarda hep daha iyisi için zorlayan, disiplinli ama yeri geldiğinde de rahatça şakalaşabileceğimiz samimiyette, gözümüzden derdimizi anlayan bir baba figüründe.

"ALLAH'TAN EN HAYIRLISINI DİLİYORUM"

Kariyeriyle ilgili gelecek planlarının sorulması üzerine Timothy Ouma, şu değerlendirmede bulundu: