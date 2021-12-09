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Tottenham-Rennes maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Tottenham'ın artan koronavirüs vakalarının ardından Rennes ile oynayacağı maç ertelendi.
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 09:22
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın İtalyan Teknik Direktörü Conte, takımda 8'i futbolcu, toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Olayın ardından UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, UEFA’dan Rennes ile oynanacak maç öncesi beklenen bir karar geldi.
MAÇ ERTELENDİ
UEFA Konferans Ligi'nde Rennes ile karşılaşacak Tottenham'da artan vakalar nedeniyle maçın ertelendiği duyuruldu.