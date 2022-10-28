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    Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar

    Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar

    Trabzonspor, gruptan çıkmak için son hafta maçlarını bekleyecek. İşte bütün ihtimaller...
    • 28.10.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 09:56
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    Trabzonspor, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek H Grubu'nda ilk ikiye kalma şansını zora soktu.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti.

    Bordo-mavililerin golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'dan geldi.

    Grubun diğer maçında Ferencvaros, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçın ardından Ferencvaros'un 10 puanla üst turu garantilediği grupta, Monaco 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. 6 puanlı takımlardan Trabzonspor üçüncü, Kızılyıldız ise dördüncü sırada yer alıyor.

    Liderlik şansı kalmayan Karadeniz temsilcisi, grubu ikinci sırada tamamlaması halinde turnuvada play-off turu maçlarına çıkacak.

    Trabzonspor, grup üçüncüsü olması halinde ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

    Trabzonspor, Avrupa Ligi nde nasıl tur atlar #1

    Gruptan nasıl çıkarız?

    Trabzonspor, son maçında Ferençvaroş'u mutlaka yenmesi gerekiyor.

    * Bordo-mavililer, kazandığı takdirde Avrupa'da olmayı garantileyecek.

    * Trabzonspor, kazanması halinde Monaco ile Kızılyıldız arasındaki maçın berabere bitmesini veya Kızılyıldız'ın Trabzonspor'dan daha farklı kazanmamasını bekleyecek. Bu ihtimallerde Trabzonspor grup ikincisi olarak UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselecek.

    * Beraberlik olursa ve Kızılyıldız ile Monaco da berabere kalırsa Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

    * Trabzonspor yenilirse, Monaco'nun da Kızılyıldız'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda bordo-mavililer yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

    Trabzonspor, Avrupa Ligi nde nasıl tur atlar #2


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