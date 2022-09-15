Trabzonspor - Kızılyıldız - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

63' KIRMIZI KART! Kızılyıldız 10 kişi! Sağ kanatta Kings Kangwa, Bakasetas'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

61' Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Maximiliano Gomez'in yerine Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi oyunda.

59' Ibrahim Mustapha ve Coulibaly oyuna girdi. Sekou Junior Sanogo ve Aleksandar Pesic çıktı.

55' Kızılyıldız'da Nemanja Milunovic ceza sahası içindeki Milan Rodic'i düşündü ama top hızlı, aut.

52' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alanda Anastasios Bakasetas'ı düşüren Sekou Junior Sanogo sarı kart gördü.

50' Trabzonspor'da Djaniny rakip yarı alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

47' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny sağdan ceza sahasına iyi ortaladı. Trezeguet'in çaprazdan vuruşu savunmadan döndü.

46' Kızılyıldız'da Katai oyuna girdi. Srnic çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 1-0 Kızılyıldız

37' Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği topta Maximiliano Gomez için ofsayt bayrağı kalktı.

36' Maximiliano Gomez'in sağ kanatta hareketlenen Trezeguet'e gönderdiği harika topu kaleci Milan Borjan çıktı ve uzaklaştırdı.

33' TEHLİKE! Bukari'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

31' Bukari'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Pesic tamamlamak istedi ama neyse ki vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

28' Sağdan içeriye gönderilen topun üzerinden Trezeguet atladı. Maxi Gomez boş pozisyonda vuruş yapmak yerine pası tercih edince top kaybı geldi.

24' Sağdan Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Siopis tamamlamak istedi ama top yandan auta gitti.

23' KAÇTI! Sağdan ceza sahasına giren Djaniny çaprazdan vuruşunu yapmak istedi ama savunma araya girdi. Korner.

20' Marek Hamsik'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top bir anda keleye yöneldi ama kaleci Milan Borjan gole izin vermedi.

16’ Gooooool… Trabzonspor 1-0 Kızılyıldız (Hamsik)

16' AH AH! GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! Sağdan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Trezeguet vurdu ama kaleci gole izin vermedi.

13' Kızılyıldız'da Kings Kangwa ceza sahası dışından vurdu top Uğrucan'da kaldı.

12' Sağ kanatta topa çıkmadan yetişen Djaniny içeriye çevirmek istedi ama savunma karşıladı.

6' Kızılyıldız'da Kangwa kendi yarı alanında Larsen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

5' Soldan Eren Elmalı'nın ortasını savunma karşıladı. Dönen topu Larsen içeriye doldurdu ama Aleksandar Dragovic tehlikeyi önledi.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor.

Maç Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynananıyor ve saat 19.45'te başladı. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapıyor. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Kanga, Sanogo, Kangwa, Bukari, Srnic, Pesic