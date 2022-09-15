Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2 golle mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi H grubu ikinci mücadelesinde sahasında Kızılyıldız ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti ve gruplardaki ilk 3 puanını aldı.

UEFA Avrupa Ligi arenasında ikinci maçına temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız ile kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmadan bordo-mavili temsilcimiz 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarının çoğunda topun hakimi Trabzonspor'du.

Açılış Hamsik'ten

Karadeniz ekibi Trezeguet'nin asistinde Marek Hamsik'in kafa vuruşuyla 16.dakikada golü buldu. Soldan son çizgiye inen Trezeguet arka direğe doğru iyi ortaladı. Arka bölümde bomboş pozisyondaki Marek Hamsik düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. Marek Hamsik attığı gol ile Trabzonspor formasıyla bu sezon ilk golünü kaydetti. Bu golle Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kızılyıldız 10 kişi kaldı

Maçın 6.dakikasında Kızılyıldız'da Kangwa kendi yarı alanında Larsen'e yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü. 63.dakikada sağ kanatta Kings Kangwa, Bakasetas'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Trezeguet farkı 2'ye çıkardı

68.dakikada Bakasetas'ın soldan pasıyla ceza sahasına giren Trezeguet sağ ayağıyla iyi vuruşu sağ köşeden ağlarla buluştu. Asistinin yanına bir de gol eklemiş oldu. Skor 2-0'a geldi.

Kızılyıldız farkı 1'e indirdi

Maçın 89.dakikasında Sırp oyuncu Nikolic'in attığı golle fark 1'e indi ve maç 2-1'e geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca temsilcimiz Trabzonspor gruptaki ilk 3 puanını aldı ve ikinci haftayı galibiyetle kapattı.