Petrol
90.7
-3.61%
Euro
18.2822
0.43%
Dolar
18.263
0.19%
Altın
976.56
-1.91%
Borsa
3363
0.00%
Bitcoin
365.184
-0.62%
BTXN Coin
7.15
13.85%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2 golle mağlup etti

    Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2 golle mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi H grubu ikinci mücadelesinde sahasında Kızılyıldız ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti ve gruplardaki ilk 3 puanını aldı.
    • 15.09.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 21:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi arenasında ikinci maçına temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız ile kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmadan bordo-mavili temsilcimiz 2-1 galip ayrıldı.

    İlk yarının çoğunda topun hakimi Trabzonspor'du.

    Açılış Hamsik'ten

    Karadeniz ekibi Trezeguet'nin asistinde Marek Hamsik'in kafa vuruşuyla 16.dakikada golü buldu. Soldan son çizgiye inen Trezeguet arka direğe doğru iyi ortaladı. Arka bölümde bomboş pozisyondaki Marek Hamsik düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. Marek Hamsik attığı gol ile Trabzonspor formasıyla bu sezon ilk golünü kaydetti. Bu golle Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2 golle mağlup etti #1

    Kızılyıldız 10 kişi kaldı

    Maçın 6.dakikasında Kızılyıldız'da Kangwa kendi yarı alanında Larsen'e yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü. 63.dakikada sağ kanatta Kings Kangwa, Bakasetas'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Trezeguet farkı 2'ye çıkardı

    68.dakikada Bakasetas'ın soldan pasıyla ceza sahasına giren Trezeguet sağ ayağıyla iyi vuruşu sağ köşeden ağlarla buluştu. Asistinin yanına bir de gol eklemiş oldu. Skor 2-0'a geldi.

    Kızılyıldız farkı 1'e indirdi

    Maçın 89.dakikasında Sırp oyuncu Nikolic'in attığı golle fark 1'e indi ve maç 2-1'e geldi.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca temsilcimiz Trabzonspor gruptaki ilk 3 puanını aldı ve ikinci haftayı galibiyetle kapattı.

    Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2 golle mağlup etti #2

    Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2 golle mağlup etti #3

    Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2 golle mağlup etti #4


    Somali'de Muhammed Fatih Yetimhanesi'nde şehidin babasına dua
    Gündem

    Somali'de Muhammed Fatih Yetimhanesi'nde şehidin babasına dua

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Fransa'da grev nedeniyle uçuşların yarısı durdu
    Dünya

    Fransa'da grev nedeniyle uçuşların yarısı durdu

    Görüş Bildir