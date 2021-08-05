Trabzonspor Molde ile berabere kaldı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi ağırladı.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Temsilcimiz Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin gollerini ise 31 ile 64. dakikalarda Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain attı.

90+5’TE GALİBİYET KAÇTI

Trabzonspor'da Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı direkten döndü.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

508 GÜN SONRA TARAFTAR GELDİ

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Medical Park Stadı'nda son olarak 2019-2020 sezonunda 15 Mart 2020 tarihinde Medipol Başakşehir maçını izleyen taraftarlar, 508 gün sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.