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Trabzonspor-Molde maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 11:59
- Güncelleme : 05.08.2021 - 12:17
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in düdük çalacağı karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü, Norveç'in Molde kentinde yapılacak.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Yunus, Gervinho
Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Björnbak, Haugen, Aursnes, Hussain, Fofana, Eikrem, Grodem, Sigurdarson
TRABZON TURU GEÇERSE RAKİP ROMA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.