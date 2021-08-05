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    Trabzonspor-Molde maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 12:17
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    Trabzonspor-Molde maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.

    Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in düdük çalacağı karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü, Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

    Trabzonspor-Molde maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11’LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Yunus, Gervinho

    Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Björnbak, Haugen, Aursnes, Hussain, Fofana, Eikrem, Grodem, Sigurdarson

    TRABZON TURU GEÇERSE RAKİP ROMA

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

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