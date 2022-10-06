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    Trabzonspor, Monaco deplasmanında mağlup

    Trabzonspor, Monaco deplasmanında mağlup

    UEFA Avrupa Ligi H grubu üçüncü mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşılaşan temsilcimiz Trabzonspor, Fransız ekibine 3-1 mağlup oldu.
    • 06.10.2022 - 21:42
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 21:54
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    UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, Monaco ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

    Gomez, kırmızı kart gördü

    Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Trabzonspor'da Maxi Gomez rakibi Mohamed Camara'ya tekme attığı gerekçesiyle 11. dakikada kırmızı kart gördü.

    Trabzonspor, Monaco deplasmanında mağlup #1

    Monaco golü buldu

    Monaco kırmızı karttan 3 dakika sonra Wissam Ben Yedder'in golüyle 1-0 öne geçti. Embolo soldan ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla içeriye çevirdi. Ben Yedder'in ön direkte yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.

    Trabzonspor, Monaco deplasmanında mağlup #2

    Ben Yedder kendisinin 2. golünü kaydetti

    Maçın 45. dakikasında Monaco'da Vanderson, Bartra'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ben Yedder, penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu golle 2-0 Monaco'nun üstünlüğüyle bitti.

    Trabzonspor, Monaco deplasmanında mağlup #3

    Disasi farkı 3'e çıkardı

    Fransız ekibi ikinci yarıya golle başladı. Monaco 55. dakikada, Axel Disasi ile farkı 3'e çıkardı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafalardan seken topu arka direkte Axel Disasi tamamladı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

    Trabzonspor, Monaco deplasmanında mağlup #4

    Bakasetas, Trabzonspor'un tek golünü attı

    72. dakikada Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. Umut Bozok'un pasıyla Bakasetas ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi ve topu ağlara gönderdi.

    Trabzonspor 3 maç sonunda 3 puanda

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca temsilcimiz Trabzonspor, Monaco deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. 3 maç sonunda 3 puanı bulunan Trabzonspor, haftaya sahasında Monaco'yu ağırlayacak.


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