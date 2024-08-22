Trabzonspor, St. Gallen deplasmanından beraberlikle döndü Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu ilk maçında İsviçre takımı St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Enrico Maassen’in çalıştırdığı İsviçre ekibi St. Gallen ile Abdullah Avcı yönetmendeki temsilcimiz Trabzonspor, Portekizli hakem Miguel Nogueira’nın düdük çaldığı müsabakada Kybunpark’ta karşı karşıya geldi.

İki takımın da pozisyonlara girdiği maçta kazanan çıkmadı ve kritik mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz, özellikle ilk yarıda birçok gol fırsatı yakaladı.

İkinci yarıda St. Gallen oyunu dengelese de dakikalar ilerledikçe bordo-mavililer maça ağırlığını tekrar koydu ancak aradığı golü bulamadı.

ST. GALLEN'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

İsviçre ekibinin 87. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul sebebiyle iptal edildi.

ORSIC, İYİ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Öte yandan Trabzonspor'da uzun bir süredir ilk 11'de yer almayan Hırvat oyuncu Mislav Orsic, St. Gallen maçına ilk 11'de başladı ve etkili bir performans gösterdi.

RÖVANŞ TRABZON'DA

Turun rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Akyazı'da oynanacak.