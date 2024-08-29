Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda yenildi Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Gallen'e penaltılarda yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.

Abdullah Avcı yönetmendeki temsilcimiz Trabzonspor ile Enrico Maassen’in çalıştırdığı İsviçre ekibi St. Gallen, Letonyalı hakem Andris Treimanis’in düdük çaldığı müsabakada Akyazı’da karşı karşıya geldi.

İlk maçı golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında temsilcimiz Trabzonspor, rakibine penaltılarda yenerek Konferans Ligi'nde yer alma şansını yitirdi.

ST. GALLEN, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Mücadelenin ilk devresi dengeli bir oyunla başladı. 31. dakikada konuk ekipten Schmidt sol kanattan gelişen hızlı hücumda fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra baskıyı arttıran temsilcimiz Enis Destan, Visca ve Orsic'in girdiği pozisyonlarla gole çok yaklaşsa da topu ağlara gönderemedi.

41. dakikada Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

İlk devre 1-0'lık St. Gallen üstünlüğüyle sonuçlandı.

ENİS'İN GOLÜ MAÇI UZATMALARA TAŞIDI

İkinci devrenin 52. dakikasında Trabzonspor, Enis Destan ile beraberliği yakaladı. Barisic'in kullandığı kornerde Enis, yakın köşeden kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

UZATMALARDA DA EŞİTLİK BOZULMADI

Uzatmaların ilk devresinde temsilcimiz kaleyi yoklasa da aradığı golü bulamadı. İkinci devrenin 110. dakikasında ise Trezeguet'nin kullandığı frikik direkten döndü.

Böylece iki takım da uzatmalarda eşitliği bozamadı ve mücadele penaltılara gitti.

SAVIC KAÇIRDI, TRABZONSPOR ELENDİ

Seri penaltı atışlarında Stefan Savic direğe takıldı ve rakibine 5-4 mağlup olan temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.