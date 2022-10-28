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    Trabzonspor taraftarlarına Sırbistan'da gözaltı

    Kızılyıldız-Trabzonspor maçını izleyen Trabzonspor taraftarları, maç sonunda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar, büyükelçiliğin devreye girmesiyle serbest bırakıldı.
    • 28.10.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 15:52
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    Trabzonspor taraftarlarına Sırbistan'da gözaltı

    UEFA Avrupa Ligi H grubu 5. maçında dün akşam oynanan Kızılyıldız-Trabzonspor müsabakasını izlemeye giden bir grup Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın ardından stadın çevresinde bekleyen Sırp polisler tarafından gözaltına alındı.

    Belgrad Büyükelçiliği devreye girdi

    Sosyal medyada tepki gören olay karşısında Belgrad Büyükelçiliği devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda bordo-mavili taraftarlar serbest kaldı.

    Trabzonspor taraftarlarına Sırbistan da gözaltı #1

    "Vatandaşlarımızın kısa sürede serbest bırakılmaları sağlanmıştır"

    Belgrad Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarlarının gözaltına alınması konusunda açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından bir grup taraftarımızın gözaltına alınması üzerine Büyükelçiliğimiz derhal yerel makamlarla irtibata geçmiş ve vatandaşlarımızın kısa sürede serbest bırakılmaları sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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