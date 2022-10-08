Trabzonspor'un, Avrupa geliri

Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turunda veda eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde direkt gruplara kalırken şu ana kadar 13 milyon Euro’luk (235 milyon TL) bir kazanç elde etti.

Son şampiyon Trabzonspor, ülke sıralaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamamış ve ön eleme turunda mücadele etmişti.

Bordo-mavililer bu turu da geçemedi ve yoluna Avrupa Ligi'ne devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan temsilcimiz, 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Toplam gelir şu an 13 milyon euro

Ancak 2 mağlubiyete rağmen Trabzonspor, kasasına ciddi bir katkı sağladı. Devler Ligi’ne veda edince 5 milyon euroyu kasasına koyan Bordo-Mavili kulüp, Avrupa Ligi’nde 3 milyon 630 bin euro katılım payı aldı.

Gruptaki tek galibiyetinden 630 bin euroluk performans geliri elde eden Trabzonspor, marketing geliri ve kat sayı kaleminden toplamda 3.5 milyon euro civarı kazanç sağladı. Bordo-mavililer toplamda 13 milyon euroyu kasasına koymuş oldu.