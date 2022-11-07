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    Trabzonspor'un rakibi Basel'i yakından tanıyalım

    Trabzonspor'un rakibi Basel'i yakından tanıyalım

    Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda Basel ile karşılaşacak. Kralspor olarak İsviçre temsilcisini mercek altına aldık.
    • 07.11.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:30
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    UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu.

    İlk maç, 16 Şubat 2023'te Trabzon'da oynanacak. Rövanş maçı ise 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.

    10 takımlı İsviçre Ligi'nde 7. sıradalar

    15 haftası geride kalan ve 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Ligi'nde Basel, bir maç eksikliğiyle 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

    Trabzonspor un rakibi Basel i yakından tanıyalım #1

    Geçen sezonu 2. tamamladılar

    Güçlü İsviçre takımı, geçen sezonu şampiyon Zürih'in 14 puan gerisinde 62 puanla 2. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazanmıştı.

    Trabzonspor un rakibi Basel i yakından tanıyalım #2

    3 ön eleme geçtiler

    Basel, Uefa Konferans Ligi ön eleme turlarında Kuzey İrlanda ekibi, Crusaders, İsveç temsilcisi Brondby ve Bulgaristan takımı CSKA Sofya'yı eleyerek gruplara kalmayı başarmıştı.

    Trabzonspor un rakibi Basel i yakından tanıyalım #3

    Basel grubunu 2. sırada tamamladı

    Uefa Konferans Ligi H Grubu'nda Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Litvanya temsilcisi Zalgris ve Ermenistan takımı Pyunik'in olduğu grubu Basel, 11 puanla 2. sırada tamamladı.

    Trabzonspor un rakibi Basel i yakından tanıyalım #4

    Trabzonspor 3 sezon önce Basel ile karşılaşmıştı

    İki takım, 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz Trabzonspor, Basel ile karşılaştığı iki mücadelede 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

    Trabzonspor, o sezon gruplarda 1 puan toplayarak elenmişti. Basel ise 13 puanla grubu lider tamamlayarak üst tura yükselmişti.

    Trabzonspor un rakibi Basel i yakından tanıyalım #5

    Takımın teknik direktörü Alexander Frei

    Basel'de teknik direktörülük görevinde Alexander Frei bulunuyor. Rakibimiz Basel'in kadrosunda Dan Ndoye, Andy Pelmard, Riccardo Calafiori ve Liam Millar gibi önemli isimler yer alıyor.

    Trabzonspor un rakibi Basel i yakından tanıyalım #6

    Basel'in piyasa değeri 38 milyon euro

    Öte yandan Basel, güncel olarak 38 milyon euroluk bir kadro değerine sahip. Ateşli bir taraftar grubuna sahip olan İsviçre temsilcisi, maçlarını 38 bin 512 kişilik  kapasiteye sahip St. Jakop-Park'ta oynuyor.

    Trabzonspor un rakibi Basel i yakından tanıyalım #7


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