Tuncay Şanlı'dan Manchester United maçı açıklaması

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Manchester United'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Tuncay Şanlı, 8 Aralık 2004 tarihinde İngiliz deviyle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları maçta yaşadıklarını anlattı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Yine bir Manchester United maçı, sahnede Tuncay Şanlı" ifadeleriyle yapılan paylaşımda eski futbolcunun hat-trick yaptığı ve sarı lacivertlilerin 3-0 kazandığı müsabaka anımsatıldı.

"BENİM İÇİN AYRI BİR GURURDU"

Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın kendisi için bir gurur olduğunu vurgulayan Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

O formayla o sahnede olmak, o sahada olmak, o takımın bir parçası olmak benim için ayrı bir gururdu. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Golü attığımda da ben yine 'sus' işareti yaptım. Olaya kendini ispatlamak olarak değil de Fenerbahçe'nin başarısının bir parçası olarak bakıyorduk her zaman. Çünkü çok güzel bir ortam vardı, çok güzel bir dostluk vardı, aidiyet duygusu vardı.

"6-2'LİK MAÇTA DA HIRSIMIZ VE MÜCADELE GÜCÜMÜZ VARDI"

O sezon gruptaki ilk maçta Manchester'a 6-2 yenildiklerini anımsatan Tuncay Şanlı, farklı yenilgiye rağmen o karşılaşmada da hırslı olduklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu:

Skora baktığınızda 6-2'lik bir skor vardı ama bir anda skordan bağımsız olarak yine oyuna ortak olmaya başladık. Golü attığımda da ben yine sus işareti yaptım açıkçası. Oradan da bazı şeyleri anlayabilirsiniz. Hala hırsımız var, hala mücadele gücümüz var.

"6-2'NİN RÖVANŞI İÇİN BİR FIRSATTI"

42 yaşındaki futbol adamı, sözlerinin devamında 3-0 kazandıkları maçla ilgili şunları söyledi:

Çıkarken tamamen kazanma odaklıyız ama mücadele gücümüz bir önceki maçın da rövanşını almak adına böyle bir fırsat da yakalamışken onu değerlendirmek istiyorduk.

"NOBRE RÖVAŞATAYA YATMIŞTI"

Tuncay Şanlı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Her zaman atabileceğiniz tarzda bir gol değil, hareketli gelen bir topu ıskalama imkanınız da var ama deniyorsunuz orada. Benden sekse Nobre de rövaşataya yatmış hazır bekliyordu.

"BÜYÜK BİR ANI BENİM İÇİN"

Şanlı, sözlerini şu şekilde noktaladı: