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    Türk takımlarının UEFA'dan kazançları

    Türk takımlarının UEFA'dan kazançları

    Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna ederken, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in toplam UEFA kazancı 43 milyon euroya yaklaştı.
    • 04.11.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 14:15
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    UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.

    Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi.

    Trabzonspor, 14.4 milyon euronun sahibi oldu

    Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3.63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1.95 milyon euro, katsayıdan da 1.32 milyon euro kazandı. Yaklaşık 2.5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14.4 milyon euronun sahibi oldu.

    Türk takımlarının UEFA dan kazançları #1

    Fenerbahçe, 13.9 milyon euro kazandı

    Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3.63 milyon euro, performanstan 3.36 milyon euro ve katsayıdan 2.9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı.

    Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1.1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0.5 milyon euro alacak. Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2.5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13.9 milyon euroluk gelire ulaşmış durumda.

    Türk takımlarının UEFA dan kazançları #2

    Başakşehir ve Sivasspor'un gelirleri

    Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ve Sivasspor, lige katılımdan 2.94'er milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1.25'er milyon euroluk edinime ulaştı.

    Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3.1 milyon euro kazanırken, Sivasspor ise aynı kalemlerden 2.52 milyon euroyu kasasına koydu. Böylece market kalemi hariç Başakşehir 7.2 milyon euro, Sivasspor da 6.7 milyon euronun sahibi oldu.

    Türk takımlarının UEFA dan kazançları #3

    Türk takımlarının UEFA dan kazançları #4


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