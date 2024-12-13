Twente - Beşiktaş maçı için deplasman yasağı kararı!

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak.

30 Ocak 2025 tarihinde De Grolsch Veste'de oynanacak müsabaka öncesinde ise çarpıcı bir karar alındı.

Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI MAÇA ALINMAYACAK

Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı.

30 Ocak 2025'te oynanacak maçta siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.

LYON MAÇINDA DA YASAK UYGULANMIŞTI

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti.