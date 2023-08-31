Twente - Fenerbahçe - CANLI SKOR
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1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk oluyor.

Twente Stadı'nda oynann ve TSİ 20.00'de başlayan karşılaşma, S Sport Plus'tan yayınlanıyor.

Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetiyor. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapıyor.

İlk 11'ler

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko