Twente, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente'de Regeer, Fenerbahçeli Mert Müldür'e yaptığı faulün ardından takımını 10 kişi bıraktı.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Hollanda temsilcisi Twente karşı karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan bu kritik mücadelenin ilk yarısında Twente, sarı-lacivertliler karşısında 10 kişi kaldı.

VAR uyarısıyla kırmızı geldi

Maçın 43. dakikasında sağ kanattan bindiren Mert Müldür'e ceza sahasına yakın bir bölgede sert bir faul yapan Youri Regeer sarı kart gördü.

VAR uyarısıyla kenara gelen hakem pozisyonu tekrar izledikten sonra kartını iptal etti ve Regeer'i direkt kırmızı kartla oyundan attı. Twente sahada 10 kişi mücadele etti.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)