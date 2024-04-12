UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı.

Fenerbahçe, İstanbul'a dezavantajlı döndü

Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Turnuvada rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe: 3-2

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya): 0-0

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)