UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golünü Yusuf Yazıcı attı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa'ya penaltılar sonucunda elenen Lille'de Yusuf Yazıcı'nın kaydettiği gol haftanın en iyisi oldu.

AA

Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lille'in normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu; İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Cristiano Biraghi (Fiorentina) ve Ferran Jutgla'nın (Club Brugge) önünde ilk sırayı aldı.

Lille, turnuvaya veda etmişti

Lille, çeyrek finalde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Aston Villa'ya karşı 90 dakikayı 2-1 önde kapatmış, penaltılarda ise rakibine 4-3 yenilerek turnuvadan elenmişti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)