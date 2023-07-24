UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri de kura çekiminin ardından netlik kazandı.

2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Differdange / Maribor galibi olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı elemesi durumunda; 3. eleme turunda Zeljeznicar / Neftçi Bakü galibi ile karşılaşacak.

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj'u elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Osijek / ZTE galibi olacak.

İşte Eşleşmeler:

Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü

Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor

Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE

Temsilcilerimiz tur peşinde

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cluj'la karşılaşacak. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Tirana'yla, Fenerbahçe ise Zimbru ile mücadele edecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk karşılaşmalar 25-27 Temmuz, rövanşlar ise 1-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.

3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları yaşanacak.