UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekiliyor.
Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrılıyor.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor.
A Grubu: Lille
B Grubu: Gent
C Grubu: Dinamo Zagreb
D Grubu: Club Brugge
E Grubu: AZ Alkmaar
F Grubu: Ferencvaros
G Grubu: Eintracht Frankfurt
H Grubu: Fenerbahçe
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023
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