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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor Abone Olun

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi yapılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oluyor.

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekiliyor. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. A Grubu: Lille B Grubu: Gent C Grubu: Dinamo Zagreb D Grubu: Club Brugge E Grubu: AZ Alkmaar F Grubu: Ferencvaros G Grubu: Eintracht Frankfurt H Grubu: Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle: 1. Maç günü: 21 Eylül 2023 2. Maç günü: 5 Ekim 2023 3. Maç günü: 26 Ekim 2023 4. Maç günü: 9 Kasım 2023 5. Maç günü: 30 Kasım 2023 6. Maç günü: 14 Aralık 2023 Detaylar geliyor...

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