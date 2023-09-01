UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor
ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekiliyor.

çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrılıyor.

Temsilcilerimiz ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor.

A Grubu: Lille

B Grubu: Gent

C Grubu: Dinamo Zagreb

D Grubu: Club Brugge

E Grubu: AZ Alkmaar

F Grubu: Ferencvaros

G Grubu: Eintracht Frankfurt

H Grubu: Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023

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