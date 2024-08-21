UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Vitoria, Zrinjski'yi mağlup etti UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Vitoria, Bosna Hersek ekibi Zrinjski'yi 3-0 yendi.

AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı tek maçla sürdü.

Günün müsabakasında Portekiz temsilcisi Vitoria, Bosna Hersek ekibi Zrinjski'yi konuk etti.

VITORIA, AVANTAJI ELİNE ALDI

Dom Afonso Henriques Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya 46. dakikada Ricardo Mangas'ın golüyle başlayan ev sahibi ekip, Toni Borevkovic'in 51. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 88. dakikasında Joao Mendes ile bir gol daha bulan Vitoria, sahadan 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)