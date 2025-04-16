UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı
İHA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçlarında rövanş heyecanı yarın yaşanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

YARIN

22.00 Athletic Bilbao (0) - Rangers (0)

22.00 Eintracht Frankfurt (1) - Tottenham (1)

22.00 Lazio (0) - Bodo/Glimt (2)

22.00 Manchester United (2) - Lyon (2)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor