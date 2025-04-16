UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı

İHA
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçlarında rövanş heyecanı yarın yaşanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
YARIN
22.00 Athletic Bilbao (0) - Rangers (0)
22.00 Eintracht Frankfurt (1) - Tottenham (1)
22.00 Lazio (0) - Bodo/Glimt (2)
22.00 Manchester United (2) - Lyon (2)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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